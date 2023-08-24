Старшеклассники Коми будут учиться по единому государственному учебнику истории

В новом учебном году старшеклассники будут учиться по единому государственному учебнику истории Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новом учебном году старшеклассников Коми ждут изменения. Как рассказала врио министра образования республики Наталья Якимова, 10 и 11 классы будут учить историю по единому учебнику. Новшество вступает в силу 1 сентября.

- Эти учебники концептуально другие и республика сделала заказ на них, - заявила Якимова.

По ее словам, учебник для 10-классников теперь состоит на треть из материалов, посвященных Великой Отечественной войне. В учебнике для 11-го класса есть главы, посвященные воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, также отмечены причины и цели СВО.

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