Троих жителей Коми спасли из огня пожарные

В Коми за сутки произошло шесть пожаров. Фото: МЧС по Коми

В Коми за сутки произошло шесть пожаров, спасены трое человек, 38 эвакуировались самостоятельно.

Как сообщили в ГУ МЧС по Коми, в 10:46 в пожарно-спасательную службу города Ухты поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по улице 30 лет Октября. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. Звеном газодымозащитной службы спасены 3 человека, еще 30 эвакуировались самостоятельно. В 11:03 возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 2 м2.

В тушении пожара были задействованы 10 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

В 16:00 в пожарно-спасательную службу Княжпогостского района поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по улице Мечникова в городе Емва. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. Из помещения самостоятельно эвакуировались 8 человек. В 16:35 возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 4 м2.

В тушении пожара были задействованы 6 огнеборцев и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

В Воркуте сгорело неэксплуатируемое строение в поселке Цементнозаводской площадью 100 м2.В тушении пожара были задействованы 5 огнеборцев и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В Сосногорске сгорела хозяйственная постройка по улице Парковая и нежилые дома в селе Куратово и в Сыктывкаре. Пострадавших нет.