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НовостиОбщество25 августа 2023 6:15

Двое жителей Корткеросского района Коми погибли в СВО

Новость о гибели двух местных жителей в СВО принес Владимир Уйба
Источник:kp.ru
Фото Владимира Уйбы

Фото Владимира Уйбы

Глава Коми Владимир Уйба сообщил о гибели двух жителей Корткеросского района в СВО. По его словам, героически погиб младший сержант Григорий Михайлов и рядовой Роман Ланцов.

Григорий Михайлов родом из Сторожевска, служил командиром мотострелкового отделения. Роман Ланцов жил в поселке Аджером, служил стрелком мотострелкового отряда.

Уйба выразил соболезнования близким и родным, пожелав им мужества и сил пережить боль утраты.

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