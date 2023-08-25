Двое жителей Корткеросского района Коми погибли в СВО

Фото Владимира Уйбы
Глава Коми Владимир Уйба сообщил о гибели двух жителей Корткеросского района в СВО. По его словам, героически погиб младший сержант Григорий Михайлов и рядовой Роман Ланцов.
Григорий Михайлов родом из Сторожевска, служил командиром мотострелкового отделения. Роман Ланцов жил в поселке Аджером, служил стрелком мотострелкового отряда.
Уйба выразил соболезнования близким и родным, пожелав им мужества и сил пережить боль утраты.
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