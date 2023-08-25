За неделю от укусов клещей в Коми пострадали пять человек

В Роспотребнадзоре по РК рассказали, что с 18 по 24 августа в Республике Коми от укусов клещей пострадали 5 человек, в том числе один ребенок.

В лабораториях было проведено 23 исследования, в 4 из которых эксперты обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

С начала сезона в медицинские учреждения региона обратились 2 553 пострадавших от укусов клещей, из которых 396 - дети.

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