В Сыктывдинском районе пьяный водитель «Нивы» устроил ДТП на федеральной трассе

Вчера, 24 августа, в Сыктывдинском районе Коми столкнулись встречные автомобили «Нива» и «Четырнадцатая». В ГИБДД по РК рассказали, что ДТП произошло на 780 километре автодороги «Вятка».

Виновником аварии оказался 39-летний водитель отечественного внедорожника, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадал 28-летний водитель «Четырнадцатой». Мужчина получил ссадину кисти, резаную рану губы и автотравму.

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