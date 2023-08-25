В Коми резко подорожало детское питание

В Комистате рассказали, как изменились цены на продукты с 15 по 21 августа.

За прошлую неделю в Коми снизились цены на сыры полутвердые, твердые и мягкие - на 1,1%, муку пшеничную - на 1,5%, маргарин - на 2%, вареные колбасы - на 2,2%, свёклу - на 2,4%, пшено - на 2,6%, яблоки - на 2,8%, помидоры - на 5,0%, морковь - на 7,9%, лук репчатый - на 8,7%, картофель - на 11,6%, капуста белокочанная - на 15,4%.

Выросли цены на свинину, мясо кур, масло сливочное, крупу гречневую, сметану - на 1,2-2%, творог - на 2,4%, консервы мясные для детского питания - на 3%, огурцы - на 3,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые - на 3,4%, сосиски, сардельки - на 5,6%, бананы - 5,8%, масло подсолнечное - на 6,4%, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 9,1%.

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