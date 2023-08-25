Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2023 12:48

В Сыктывкаре продолжается ремонт тротуаров и дорог по улицам Мичурина и Маркова

Ремонт дорог в Сыктывкаре ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре продолжается ремонт тротуаров и дорог по улицам Мичурина и Маркова

В Сыктывкаре продолжается ремонт тротуаров и дорог по улицам Мичурина и Маркова

На сегодняшний день в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Сыктывкаре продолжается ремонт тротуаров и дорог по улицам Мичурина и Маркова. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Работы по улице Маркова находятся на завершающем этапе. Сейчас ведутся работы по укладке асфальта. Также в скором времени планируется асфальтирование карманов для заезда общественного транспорта.

На сегодняшний день на улице Мичурина ведутся работы по укладке бордюров и щебеночного основания, а также подготовлено основание для тротуаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми резко подорожало детское питание (подробнее)