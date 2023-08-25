3 из 10 жителей Сыктывкара ненавидели 1 сентября

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, как жители Сыктывкара в школьные годы относились к 1 сентября.

3 и 10 опрошенных сыктывкарцев признались в ненависти к Дню знаний. Каждый пятый житель столицы ждал этот праздник с нетерпением - 20%, а каждый второй - скорее ждал.

Жителей Сыктывкара, вспоминающих 1 сентября с теплом, больше всего среди старшего поколения - 76%.

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