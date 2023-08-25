С 12 сентября пригородные поезда в Коми будут курсировать с изменениями
С 12 сентября пригородные поезда Сосногорск – Троицко-Печорск – Сосногорск будут курсировать по новому расписанию. Об этом сообщили в ОАО «РЖД».
Изменения в расписание внесены и согласованы с региональным правительством. С 12 сентября оба поезда будут курсировать не по средам, как сейчас, а по вторникам.
У пригородного поезда № 6782 Сосногорск – Троицко-Печорск время отправления сменится с 13.20 на 7.45, прибытия – с 17.44 на 12.09.
Поезд № 6781 Троицко-Печорск – Сосногорск будет отправляться в 13.03 вместо 18.44, прибывать в 17.30 вместо 23.11.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
3 из 10 жителей Сыктывкара ненавидели 1 сентября (подробнее)