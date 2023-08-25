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НовостиПроисшествия25 августа 2023 11:48

В Усть-Куломском мужчина незаконно вырубил деревья

В Коми будут судить мужчину за незаконную рубку леса
Источник:kp.ru
В Усть-Куломском мужчина незаконно вырубил деревья

В Усть-Куломском мужчина незаконно вырубил деревья

В Усть-Куломском районе задержали 28-летнего ранее судимого мужчину, которого обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений. В пресс-службе МВД по РК рассказали, что возбуждены уголовные дела, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В местное лесничество обратился обвиняемый с целью получения лесобилета на заготовку древесины. Он не оплатил госпошлину и не дождался оформления договора купли-продажи.

Мужчина незаконно вырубил 1 березу, 22 сосны и 5 елей. Сумма ущерба составила около 152 тысяч рублей. Свою вину он признал и в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

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