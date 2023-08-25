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НовостиОбщество25 августа 2023 12:18

Лесничество в Коми за счет бюджета закупит новый внедорожник

Внедорожник приобретет ГУ «Сосногорское лесничество»
Источник:kp.ru
Лесничество в Коми за счет бюджета закупит новый внедорожник

Лесничество в Коми за счет бюджета закупит новый внедорожник

ГУ «Сосногорское лесничество» приобретет внедорожник. Информация о проведении электронного аукциона размещена на портале госзакупок.

На данный момент подрядчик уже выбран. До 31 октября текущего года поставщик обязан доставить заказчику автомобиль повышенной проходимости.

Внедорожник должен быть марки УАЗ «Патриот», либо аналогом. В транспортном средстве должно быть предусмотрено пять дверей, пять посадочных мест, механическая коробка передач и полный привод.

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