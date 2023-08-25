В Сыктывкаре без вести пропала 48-летняя Виктория Павлова

Фото поискового отряда «Лиза Алерт» в Коми

В Сыктывкаре исчезла 48-летняя Виктория Павлова. О ее пропаже сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По информации добровольцев, женщина ушла из дома 17 августа и не вернулась. Больше недели близкие не знают ничего о судьбе сыктывкарки.

Приметы Виктории Павловой: рост 165 см, плотного телосложения, темные волосы и светло-карие глаза.

В день исчезновения женщина надела серый спортивный костюм и такого же цвета кроссовки.

- Если вы обладаете данными о местонахождении женщины, просьба звонить на горячую линию 8-800-700-54-52, - обратились волонтеры отряда к жителям Коми.

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