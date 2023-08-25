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НовостиОбщество25 августа 2023 14:19

Почти 50 иностранцев принудительно покинули Коми в 2023 году

В этом году Коми принудительно покинули 49 иностранцев
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
С начала 2023 года сотрудники УФССП России по Республике Коми отправили на родину 49 иностранцев, нарушивших правила въезда или пребывания в России

С начала 2023 года сотрудники УФССП России по Республике Коми отправили на родину 49 иностранцев, нарушивших правила въезда или пребывания в России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, сколько иностранцев принудительно покинули Коми в текущем году. Как рассказали в УФССП России по республике, 49 человек, нарушивших правила въезда или пребывания в России, были выдворены из страны.

Среди них уроженцы девяти стран - Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Киргизии, Китая, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана.

Как уточнили судебные приставы, до отбытия на родину иностранцы находятся в Ухте в Центре временного содержания ОМВД. С начала 2023 года в него поступили 74 человека.

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