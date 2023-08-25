В Коми двое мужчин изготавливали наркотики: их будут судить Фото: Артем КИЛЬКИН

Двух жителей Сыктывкара обвиняют в изготовлении на дачном участке наркотиков и их реализации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

37-летний сыктывкарец был закладчиком. Он размещал наркотики в тайниках в Коми и Архангельской области. В 2022 году житель столицы республики занялся изготовлением запрещенных веществ. Его сообщником стал 41-летний знакомый.

На даче в Сыктывдинском районе мужчины готовили наркотики и продавали их. Две закладки дошли до покупателей, которых привлекли к уголовной ответственности. Полицейские задержали химиков. У них изъяли около 20 грамм наркотиков, размещенных в 10 тайниках в Архангельской области. Еще полкило наркотиков нашли на дачном участке.

Свою вину сообщники не признали. Уголовное дело направили в суд.

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