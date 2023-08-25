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НовостиОбщество25 августа 2023 16:08

В Коми женщина производила лесопродукцию, зараженную усачами

Ее привлекли к административной ответственности
Источник:kp.ru
В Коми женщина производила лесопродукцию, зараженную усачами

В Коми женщина производила лесопродукцию, зараженную усачами

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Корткеросском районе Коми предприниматель производила лесопродукцию, зараженную усачами. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Под корой древесины обнаружили буровую муку (опилки). Она образуется при питании личинок усачей. Кроме того, были выявлены личиночные ходы, выеденные площадки и другие признаки заражения. Выяснилось, что предприниматель нарушила правила борьбы с карантинными объектами. Женщину привлекли к административной ответственности. Ей вынесли предписание об устранении нарушений обязательных требований.

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