В Коми женщина производила лесопродукцию, зараженную усачами
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Корткеросском районе Коми предприниматель производила лесопродукцию, зараженную усачами. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Под корой древесины обнаружили буровую муку (опилки). Она образуется при питании личинок усачей. Кроме того, были выявлены личиночные ходы, выеденные площадки и другие признаки заражения. Выяснилось, что предприниматель нарушила правила борьбы с карантинными объектами. Женщину привлекли к административной ответственности. Ей вынесли предписание об устранении нарушений обязательных требований.
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