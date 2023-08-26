Фейковый автомобиль и телефон: двое жителей Коми лишились крупной суммы

Девушка и мужчина потеряли более миллиона рублей

По информации МВД по Коми, в Сыктывкаре двое местных жителей пострадали от действий мошенников. В ведомстве сообщили, что преступления произошли в интернете.

По предоставленным данным, одним из потерпевших был мужчина, который обратился в известную компанию по продаже автомобилей. После с ним связался представитель фирмы, который дал инструкцию перевести на некий счет 1,5 млн рублей, оплатив госпошлину и доставку. После перевода аккаунт этого менеджера оказался заблокированным.

Второй жертвой стала 18-летняя девушка, которая решила купить в интернете смартфон с 50% скидкой. Пострадавшая отправила на счет 50 тысяч рублей, однако так и не получила гаджет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми двое мужчин изготавливали наркотики: их будут судить (подробнее)