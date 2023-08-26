Три человека пострадали в аварии в Коми после столкновения автомобилей

Фото: ГИБДД Коми

По данным ГИБДД Коми, в республике в результате ДТП в Воркуте пострадали три человека. Авария произошла 25 августа на бульваре Пищевиков.

В ведомстве сообщили, что около 17:05 водитель автомобиля «Киа» при выезде с дворовой территории не уступил дорогу автомобилю «Шевроле» и врезался в него.

В результате происшествия пострадали три человека – водитель автомобиля Нива, водитель Шевроле и пассажир «Киа».

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