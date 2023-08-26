С февраля жители Сыктывкара сообщили о 136 нарушений ПДД

В Сыктывкаре местные жители помогают поймать недобросовестных водителей

По информации ГИБДД Сыктывкара с февраля 2023 года в ведомство поступило 136 звонков от местных жителей, которые сообщили о нетрезвом вождении.

По предоставленным данным, 47 фактов из обращений подтвердились. В ведомстве уточнили, что это было управление транспортом без прав или же вождение в нетрезвом виде. Также горожане сообщали о скрывавшихся с места дорожного происшествия водителях.

В ГИБДД напомнили, что за информацию о ЧП можно получить три тысячи рублей. Выплата положена за каждое отдельное сообщение.

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