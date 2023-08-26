Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 августа 2023 13:18

Из-за замены трубопровода изменят движение в Сыктывкаре

Автобусные маршруты изменятся в столице Коми из-за ремонта
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре изменится схема движения автобусов

В Сыктывкаре изменится схема движения автобусов

По данным пресс-службы администрации Сыктывкара, в столице Коми изменят движение автобусов. Решение принято в связи заменой трубопровода тепловой сети на улице Комарова.

Изменения коснутся движения автобусов под номерами 12 и 21. Маршрут №12 будет проложен по проспекту Бумажников, а №21 поедет по проспекту Бумажников, через улицу Менделеева, Мира, затем снова по Бумажников, а после по обычному маршруту.

Жителей и гостей столицы попросили соблюдать внимательность и осторожность при планировании маршрутов передвижения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Коми в месяц съедают примерно по четыре килограмма ягод и фруктов (подробнее)