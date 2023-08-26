Из-за замены трубопровода изменят движение в Сыктывкаре

В Сыктывкаре изменится схема движения автобусов

По данным пресс-службы администрации Сыктывкара, в столице Коми изменят движение автобусов. Решение принято в связи заменой трубопровода тепловой сети на улице Комарова.

Изменения коснутся движения автобусов под номерами 12 и 21. Маршрут №12 будет проложен по проспекту Бумажников, а №21 поедет по проспекту Бумажников, через улицу Менделеева, Мира, затем снова по Бумажников, а после по обычному маршруту.

Жителей и гостей столицы попросили соблюдать внимательность и осторожность при планировании маршрутов передвижения.

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