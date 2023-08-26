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НовостиПроисшествия26 августа 2023 14:55

В реке Печоре нашли тело пропавшего год назад мужчины на лодке

Тело пропавшего сжителя Коми нашли спустя год в реке через 15 км от его лодки
Источник:kp.ru
В реке нашли тело пропавшего мужчины

В реке нашли тело пропавшего мужчины

В реке Печоре 18 июля местные обнаружили тело жителя Нового Бора. По предоставленным данным, мужчина пропал еще осенью 2022 года.

По информации «Комионлайн», мужчина 27 сентября выплыл на водоем, а после исчез. Через некоторое время нашли его лодку с заведенным мотором, а чуть подальше сапоги.

Через год его тело нашли в 15 км ниже по течению от места происшествия. В Следственном комитете после проверки пришли к выводу, что смерть была случайной и не носит криминальный характер.

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