Школы и колледжи искусств Коми после ремонта откроют 1 сентября

После реставрации откроют учреждения культуры и искусств Коми

По информации минкульта Коми, в республике закончили реставрацию в учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования в области культуры и искусств. По предоставленным данным, после работ студентов готовы принять уже 1 сентября.

По предоставленным данным, в Колледже культуры имени Чисталева были капитально отремонтированы все этажи, также завершен ремонт лестничных пролетов. Также полностью оснащены 16 учреждений – появились музыкальные инструменты, учебная литература и мебель.

По словам и.о. министра культуры Коми Марии Балмастовой, подготовка учебных учреждений к новому учебному году является важной задачей для обеспечения безопасности и комфорта.

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