Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 августа 2023 15:37

Школы и колледжи искусств Коми после ремонта откроют 1 сентября

Об открытии после реставрации учебных учреждений сообщили в минкульте Коми
Источник:kp.ru
После реставрации откроют учреждения культуры и искусств Коми

После реставрации откроют учреждения культуры и искусств Коми

По информации минкульта Коми, в республике закончили реставрацию в учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования в области культуры и искусств. По предоставленным данным, после работ студентов готовы принять уже 1 сентября.

По предоставленным данным, в Колледже культуры имени Чисталева были капитально отремонтированы все этажи, также завершен ремонт лестничных пролетов. Также полностью оснащены 16 учреждений – появились музыкальные инструменты, учебная литература и мебель.

По словам и.о. министра культуры Коми Марии Балмастовой, подготовка учебных учреждений к новому учебному году является важной задачей для обеспечения безопасности и комфорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Коми в месяц съедают примерно по четыре килограмма ягод и фруктов (подробнее)