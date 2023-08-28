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НовостиОбщество28 августа 2023 6:15

На следующей неделе в Коми пообещали заморозки до -1С

Синоптики ЦГМС Коми рассказали прогноз погоды на период с 28 по августа по 1 сентября
Источник:kp.ru
В Коми придут слабые заморозки

В Коми придут слабые заморозки

Синоптики ЦГМС рассказали прогноз погоды на последнюю неделю августа. По предоставленным данным, республику покидает циклон с ненастной погодой, однако ожидаются слабые заморозки.

Метеорологи сообщили, что на смену циклону придет область повышенного атмосферного давления, которая сохранится до конца августа. В понедельник еще будут дожди, а потом осадкой больше не обещают.

С прекращением дождей придут заморозки – утром и ночью температура будет доходить до -1С. Днем тепло будет возвращаться, ожидается в пределах 14...19С.

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