На следующей неделе в Коми пообещали заморозки до -1С

В Коми придут слабые заморозки

Синоптики ЦГМС рассказали прогноз погоды на последнюю неделю августа. По предоставленным данным, республику покидает циклон с ненастной погодой, однако ожидаются слабые заморозки.

Метеорологи сообщили, что на смену циклону придет область повышенного атмосферного давления, которая сохранится до конца августа. В понедельник еще будут дожди, а потом осадкой больше не обещают.

С прекращением дождей придут заморозки – утром и ночью температура будет доходить до -1С. Днем тепло будет возвращаться, ожидается в пределах 14...19С.

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