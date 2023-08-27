В Ухте подросток на электросамокате совершил наезд на женщину

Вчера, 26 августа, в Ухте подросток на электросамокате сбил женщину. Как сообщили в ГИБДД по РК, все произошло около дома №2/1 по проспекту Зерюнова.

Электросамокатом управлял 17-летний юноша. Он совершил наезд на женщину, которая шла по тротуару.

53-летняя пешеход получила ушиб тканей грудной клетки и ,возможно, закрытую ЧМТ. Госпитализация ей не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спрос на дорожных строителей в Коми вырос в два раза (подробнее)