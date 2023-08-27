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НовостиПроисшествия27 августа 2023 9:00

В Ухте подросток на электросамокате совершил наезд на женщину

В Коми 17-летний электросамокатчик сбил женщину
Источник:kp.ru
В Ухте подросток на электросамокате совершил наезд на женщину

В Ухте подросток на электросамокате совершил наезд на женщину

Вчера, 26 августа, в Ухте подросток на электросамокате сбил женщину. Как сообщили в ГИБДД по РК, все произошло около дома №2/1 по проспекту Зерюнова.

Электросамокатом управлял 17-летний юноша. Он совершил наезд на женщину, которая шла по тротуару.

53-летняя пешеход получила ушиб тканей грудной клетки и ,возможно, закрытую ЧМТ. Госпитализация ей не потребовалась.

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