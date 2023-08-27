До конца сентября на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск ограничили движение

С 25 августа в Республике Коми действует ограничение движения большегрузов на автодороге Сыктывкар – Пузла - Крутая.

Ограничение будет действовать 30 дней. На участке дороги установлены соответствующие дорожные знаки.

Ограничения ввела подрядная организация ООО ДРСУ «Пузла». Меры направлены на сохранность автодорог от образования колейности на дороге, разрушений полотна из-за переувлажнения и снижения несущей способности земляного полотна.

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