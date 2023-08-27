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НовостиПроисшествия27 августа 2023 11:00

В Эжве водитель автомобиля Mazda не рассчитал дистанцию и врезался в KIA

В Сыктывкаре водитель иномарки догнал попутный автомобиль
Источник:kp.ru
В Эжве водитель автомобиля Mazda не рассчитал дистанцию и врезался в KIA

В Эжве водитель автомобиля Mazda не рассчитал дистанцию и врезался в KIA

Вчера, 26 августа, в Эжве столкнулись попутные автомобили марок Mazda и KIA. ДТП произошло около дома №27/12 по улице Мира.

В ГИБДД по РК сообщили, что виновником случившегося оказался 47-летний водитель автомобиля марки Mazda. Он не рассчитал дистанцию.

В результате ДТП пострадала 47-летняя водитель KIA. Она получила острую реакцию на стресс.

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