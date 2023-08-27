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НовостиОбщество27 августа 2023 13:00

В Коми волонтеры приступили к поискам 65-летнего мужчины

Сергей Мельник пропал в Сысольском районе 26 августа
Источник:kp.ru
В Коми волонтеры приступили к поискам 65-летнего мужчины

В Коми волонтеры приступили к поискам 65-летнего мужчины

В поселке Бортом Сысольского района волонтеры «Лиза Алерт Коми» приступили к поискам 65-летнего мужчины. 26 августа Сергей Мельник ушел за грибами и не вернулся.

Приметы: нормальное телосложение, рост 175 см, седые волосы. На нем были штаны синего цвета, коричневая камуфлированная куртка, черные резиновые сапоги. С собой он взял алюминиевый короб и черное ведро.

Номера телефонов для связи с поисковиками: 8 (904) 101 06 25, 8 (800) 700 54 52.

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