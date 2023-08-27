В Коми волонтеры приступили к поискам 65-летнего мужчины

В поселке Бортом Сысольского района волонтеры «Лиза Алерт Коми» приступили к поискам 65-летнего мужчины. 26 августа Сергей Мельник ушел за грибами и не вернулся.

Приметы: нормальное телосложение, рост 175 см, седые волосы. На нем были штаны синего цвета, коричневая камуфлированная куртка, черные резиновые сапоги. С собой он взял алюминиевый короб и черное ведро.

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