Два человека пострадали в ДТП в Сыктывдинском районе Коми

В Сыктывдинском районе Коми пострадали два человека в ДТП
В ГИБДД Коми сообщили об аварии, которая произошла накануне, 27 августа, в Сыктывдинском районе. По предоставленным данным, в ДТП пострадали два человека.
В ведомстве сообщили, что водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» не уступил дорогу «Вольво» с прицепом, в результате чего произошло столкновение.
В настоящий момент причины произошедшего выясняются. Обстоятельство устанавливает следственно-оперативная группа.
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