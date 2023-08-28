Два человека пострадали в ДТП в Сыктывдинском районе Коми

В Сыктывдинском районе Коми пострадали два человека в ДТП

В ГИБДД Коми сообщили об аварии, которая произошла накануне, 27 августа, в Сыктывдинском районе. По предоставленным данным, в ДТП пострадали два человека.

В ведомстве сообщили, что водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» не уступил дорогу «Вольво» с прицепом, в результате чего произошло столкновение.

В настоящий момент причины произошедшего выясняются. Обстоятельство устанавливает следственно-оперативная группа.

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