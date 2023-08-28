В Коми предпредили о массовых проверках

В Коми начались массовые проверки автомобилей

В ГИБДД Коми сообщили о грядущих массовых проверках на дорогах. По предоставленным данным, рейды пройдут в период с 28 августа по 15 сентября.

Решение начать профилактические мероприятия принято в целях предотвращения аварийности с участием несовершеннолетних.

В ведомстве напомнили, что с началом учебного года это станет актуальной проблемой. Родителей призвали уделять повышенное внимание детям и их поведению на дороге.

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