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НовостиОбщество28 августа 2023 5:15

В Коми предпредили о массовых проверках

На территории Коми стартовал рейд «Внимание-дети»
Источник:kp.ru
В Коми начались массовые проверки автомобилей

В Коми начались массовые проверки автомобилей

В ГИБДД Коми сообщили о грядущих массовых проверках на дорогах. По предоставленным данным, рейды пройдут в период с 28 августа по 15 сентября.

Решение начать профилактические мероприятия принято в целях предотвращения аварийности с участием несовершеннолетних.

В ведомстве напомнили, что с началом учебного года это станет актуальной проблемой. Родителей призвали уделять повышенное внимание детям и их поведению на дороге.

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