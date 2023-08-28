В 2023 году на дорогах Коми произошло 79 ДТП с детьми

За семь месяцев произошло 79 аварий с детьми в Коми

В ГИБДД Коми представили статистику ДТП с участием детей. Данные собраны за прошедшие семь месяцев 2023 года.

По имеющейся информации, всего на территории региона произошло 79 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет. Всего в авариях погиб один ребенок и еще 88 получили травмы различной степени тяжести.

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