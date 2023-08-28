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НовостиПроисшествия28 августа 2023 10:49

Появились подробности ДТП под Выльгортом, где пострадали две женщины и ребенок

В Коми в ДТП пострадали две женщины и годовалый ребенок
Источник:kp.ru
Появились подробности ДТП под Выльгортом, где пострадали две женщины и ребенок

Появились подробности ДТП под Выльгортом, где пострадали две женщины и ребенок

Появились подробности ДТП под Выльгортом, где 27 августа столкнулись автомобиль Volkswagen Polo и грузовик Volvo. Как сообщили в ГИБДД по РК, авария произошла на 776 километре трассы «Вятка».

Виновницей ДТП оказалась 65-летняя водитель легковушки. При выезде на главную дорогу она не уступила большегрузу.

В результате столкновения пострадали две женщины и годовалый ребенок: водитель иномарки получила переломы левой голени и ребер, ушиб грудной клетки, рану головы, сотрясение мозга и ЧМТ, у 37-летней пассажирки диагностировали перелом нижней челюсти, малыш получил травму живота, сотрясение мозга и закрытую ЧМТ.

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