В Коми пикап влетел в грузовик: 37-летний водитель иномарки с травмой головы госпитализирован

В Княжпогостском районе инормарка отлетела в кювет после столкновения с большегрузом

В Княжпогостском районе Коми произошло ДТП с участием Mitsubishi L200 и Volvo FN-TRUCK. В аварии пострадал человек.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД республики, 37-летний мужчина за рулем пикапа на 110-м километре трассы Сыктывкар - Ухта не справился с управлением и влетел в грузовик. От удара иномарку выбросило в кювет. Водитель Mitsubishi получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Как уточнили в ведомстве, у мужчины диагностировано закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, вывих правого голеностопного сустава, перелом костей голени под вопросом.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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