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НовостиОбщество28 августа 2023 11:56

Глава Коми наградил лучших сельских учителей

Владимир Уйба наградил лучших сельских учителей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
День сельской школы состоялся в прилузском селе Объячево

День сельской школы состоялся в прилузском селе Объячево

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Коми наградили лучших сельских учителей. Мероприятие прошло в рамках Дня сельской школы в прилузском селе Объячево. Отличавшихся педагогов отметил руководитель региона Владимир Уйба.

Так, Елена Плоскова, учительница музыки села Летка, удостоилась звания «Заслуженный работник Республики Коми.

Еще три педагога были отмечены почетной грамотой. Среди них:

- Сердитова Вера Павловна, учитель коми языка и литературы Средней общеобразовательной школы села Объячево

- Уляшева Ирина Вениаминовна, учитель русского языка и литературы Средней общеобразовательной школы села Визинга

- Етимбаева Раила Валитовна, учитель математики и физики Средней общеобразовательной школы села Щельябож.

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