В Коми похоронили погибшего в ДТП в Санкт-Петербурге срочника-росгвардейца

Семьям погибших будет оказана необходимая помощь, заявили в Росгвардии

В Санкт-Петербурге погибли двое срочников-росгвардейцев из Коми. Молодые люди ехали в «Урале» на объект, когда произошла смертельная авария.

По предварительной версии, впереди едущая машина резко затормозила и водитель грузового авто вывернул руль влево, но не справился с управлением. Машину занесло и вынесло на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась. От удара четверо срочников, среди которых были двое уроженцев Коми, погибли. Им всем было от 19 до 21 года.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии «КП-Коми», одного из росгвардейцев похоронили в Выльгорте 27 августа, еще с одного срочника проводят в последний путь в Усинске завтра, 29-го числа.

В ведомстве принесли свои соболезнования и выразили слова поддержки семьям погибших молодых людей.

- Трагические известия вызвали сильное потрясение в сердцах военнослужащих и сотрудников Росгвардии. В момент большого горя трудно найти слова утешения для родных и близких. Искренне разделяем Вашу боль и скорбь в связи с утратой дорогого Вам человека и хотим уверить в нашей поддержке, - прокомментировали случившееся в ведомстве.

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