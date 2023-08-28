В Коми продлят действие выплат по усыновлению детей-сирот Фото: Артем ЛЕНЦ

В Коми продлят действие единовременных выплат для приемных семей при усыновлении детей-сирот. Соответствующие изменения в законодательство Госсовет республики рассмотрит в сентябре.

Единовременная выплата приемным семьям составляет 200 тысяч рублей. Если же у ребенка имеются психические и физические отклонения, выплата увеличивается до четверти миллиона. В 2020 году усыновили 37 детей, в 2021 – 45, а в 2022 – 32. В 2020 году пособие получили 33 человека, в 2021 и 2022 годах – по 38.

Согласно законодательству, эта мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2024 года. Выплаты предлагают сделать бессрочными.

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