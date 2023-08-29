Под окнами поликлиники в Коми нашли тело мужчины

В Эжве нашли тело мужчины около поликлиники

В Эжве накануне, 28 августа, под окнами взрослой поликлиники нашли тело мужчины, сообщили очевидцы в социальных сетях. В МВД Коми эту информацию подтвердили.

Как сообщили «КП-Коми» представители ведомства, погибшему 63 года. По предварительным данным, мужчина выпал из окна медучреждения.

– Мужчина 1960 года рождения, выпал из окна поликлиники. Выехала следственно-оперативная группа полиции Сыктывкара. УМВД по Сыктывкару зафиксировали смерть, – прокомментировали в МВД.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

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