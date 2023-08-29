В Коми пропала 36-летняя Евгения Арсентьева

Фото: «Лиза Алерт» в Коми

В Коми начались поиски 36-летней Евгении Арсентьевой. По данным волонтеров «Лиза Алерт», женщина вышла из дома в поселке Заручейный Усть-Вымского района 26 августа, с тех пор о ней ничего неизвестно.

Приметы: рост – 160 см, худощавое телосложение, голубые глаза и каштановые волосы.

Была одета: черная кожаная куртка, голубые джинсы, белые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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