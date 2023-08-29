В СВО погибли трое мужчин из двух районов Коми

Владимир Уйба сообщил о гибели троих жителей Коми

Глава Коми Владимир Уйба накануне, 28 августа, сообщил о гибели трех жителей региона в СВО. По предоставленным данным, республика потеряла ефрейтора Алексея Мехоношина из села Гарья Сыктывдинского района, старшину Романа Попова и младшего сержанта Андрея Алексеева из Ухты.

Алексей Мехоношин служил в мотострелковом отряде, Роман Попов был стрелком-помощником гранатометчика десантно-штурмового отделения, Андрей Алексеев – старшим стрелком стрелкового отделения.

Руководитель региона принес искренние соболезнования близким и родным, а также пожелал мужества и сил пережить боль утраты.

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