Ритульному салону в районе Сыктывкара запретили работать в жилом доме

В Коми ритуальный салон разместился в жилом доме

В Эжвинском районе Сыктывкара салону ритуальных услуг запретили вести деятельность в жилом многоквартирном доме на улице Мира, 7. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По предоставленным данным, салон занимал помещение на первом этаже, организовывая похороны, торгуя намогильными сооружениями, памятниками и прочей атрибутикой для проведения похорон.

По данным прокуратуры, закон запрещает размещение таких объектов в жилых домах. В ведомстве направили иск с требованием устранить нарушения. Владелец салона попытался обжаловать решение в апелляционном порядке, однако Верховный суд оставил решение без изменений.

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