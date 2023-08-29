В Коми завершились поиски 36-летней Евгении Арсентьевой

В Коми за неделю росгвардейцы задержали более 40 граждан за административные правонарушения

В Республике Коми завершились поиски без вести пропавшей 36-летней женщины. 26 августа в поселке Заручейный Усть-Вымского района Евгения Арсентьева ушла из дома и не вернулась.

Родные и близкие женщины забили тревогу. К поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт Коми».

Сегодня ночью, 29 августа, стало известно, что Евгения Арсентьева нашлась живой. Где она находилась все это время - не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пропала 36-летняя Евгения Арсентьева (подробнее)