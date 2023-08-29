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НовостиОбщество29 августа 2023 6:49

В Коми завершились поиски 36-летней Евгении Арсентьевой

Женщина пропала в поселке Заручейный 26 августа
Источник:kp.ru
В Коми за неделю росгвардейцы задержали более 40 граждан за административные правонарушения

В Коми за неделю росгвардейцы задержали более 40 граждан за административные правонарушения

В Республике Коми завершились поиски без вести пропавшей 36-летней женщины. 26 августа в поселке Заручейный Усть-Вымского района Евгения Арсентьева ушла из дома и не вернулась.

Родные и близкие женщины забили тревогу. К поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт Коми».

Сегодня ночью, 29 августа, стало известно, что Евгения Арсентьева нашлась живой. Где она находилась все это время - не сообщается.

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