Житель Коми устроил скандал в магазине из-за цен

Накануне в одном из сетевых магазинов Печоры сработала тревожная кнопка. На место направились сотрудники Росгвардии.

В пресс-службе ведомства рассказали, что при оплате товара между покупателем и продавцом произошел конфликт. 56-летнему мужчине не понравилась разница цен на ценниках с фактической стоимостью.

Росгвардейцы провели беседу с покупателем и сотрудниками магазина, после чего товар был оплачен.

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