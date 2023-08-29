Врачи Эжвинской больницы впервые провели артроскопию

В Эжвинской больнице врачи впервые провели артроскопию

Впервые в Эжвинской городской больнице провели артроскопию. Артроскопия является минимально инвазивной манипуляцией, которая применяется для лечения повреждений внутренней части сустава, а также в целях диагностики.

В пресс-службе Минздрава Республики Коми рассказали, что артроскопические манипуляции могут выполняться для лечения нарушения синовиальной оболочки, при болезнях и травмах суставного хряща, повреждениях связок и других.

После артроскопии восстановление проходит значительно быстрее, а рубцы остаются не такими заметными.

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