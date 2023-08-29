В Сыктывдинском районе автобус переехал лежащую на дороге женщину

Вчера, 28 августа, в поселке Зеленец Сыктывдинского района Коми пассажирский автобус №108 задавил насмерть женщину, которая лежала на дороге. Как сообщили в ГИБДД по РК, трагедия произошла около дома №20 по улице 2 квартал.

За рулем автобуса находился 57-летний мужчина. В результате наезда 35-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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