Почти все жители Сыктывкара помнят имя своего учителя начальных классов

Около 95% сыктывкарцев помнят, как зовут их первого учителя

Эксперты сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что подавляющее большинство жителей Сыктывкара помнят имя своего учителя начальных классов.

Около 95% опрошенных сыктывкарцев помнят, как зовут их первого педагога, остальные 5% сообщили, что забыли имя и отчество своего учителя.

Чаще помнят имя первой учительницы женщины, нежели мужчины (97% и 93% соответственно).

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