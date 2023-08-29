В Ижме нашли тело 48-летнего пропавшего мужчины

Поисковики отряда «Лиза Алерт Коми» сообщили о завершении поисков 48-летнего Владимира Федотова. Он не выходил на связь с 19 августа.

Жителя села Няшабож Ижемского района искали на протяжении 10 дней. Волонтеры распространили в соцсетях ориентировки с его приметами.

Сегодня, 29 августа, поиски завершились. Владимир Федотов был найден мертвым. Причины и обстоятельства его гибели предстоит выяснить следователям.

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