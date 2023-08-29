Спорткомплекс в Объячево сдадут к ноябрю 2023 года

Фото: пресс-служба главы Коми

Спортивный комплекс, который строят в селе Объячево, планируют сдать к ноябрю 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Спорткомплекс строят рядом со школой, рассчитанной на 600 мест. Это образовательное учреждение открыли в апреле. Каркас спорткомплекса готов. Его закрыли сэндвич-панелями. Вентиляционную систему смонтировали на 90%. В настоящее время ведется внутренняя отделка. В спорткомплексе монтируют отопление. Далее необходимо провести отделочные работы, а также установить витражи и двери.

В настоящее время на объекте работают 40 человек. Вскоре их количество собираются увеличить до 60. Кроме того, работают три единицы техники. Строительство идет с опережением графика. Стоимость объекта оценивается в 289,3 млн рублей.

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Он находится в Удорском районе (подробности)