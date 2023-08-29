С начала года в Коми убрали 55 несанкционированных свалок

Пятый год в Республике Коми проходит акция «Сохраним лес», в рамках которой в 2023 году ликвидировали 55 несанкционированных свалок.

Накануне в уборе мусора в Сыктывкаре принимали участие члены Общества лесоводов, сотрудники сыктывкарского лесничества, Центра по ООПТ, Коми лесопожарного центра, Минприроды Коми и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерина Киселевич.

Всего было убрано 15 кубометров мусора, который вывезли на полигон.

«В этом году решили начать акцию именно с уборки. И тем самым даём вектор всем организациям, отвечающим за экологическую безопасность в сфере обращения мусорных отходов. Считаю важным участвовать в таких акциях и всячески их поддерживаю, прошу остальных коллег начать работать в полную силу. Давайте сделаем нашу республику чище!»― призвала Екатерина Киселевич.

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