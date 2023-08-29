У жителя Коми отобрали участок за долги по алиментам Фото: Юлия Кучеренко

В Ижемском районе обращено взыскание на земельный участок местного жителя, задолжавшего по алиментам более 550 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Добровольно погашать долг мужчина отказывался. В его собственности находится земельный участок площадью 780 квадратных метров. Судебный пристав наложил на него запрет на совершение регистрационных действий по исключению из реестра. Далее суд обратил взыскание на вышеупомянутый участок.

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