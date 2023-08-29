В Ижемском районе утонули двое рыбаков

В Ижемском районе Республики Коми в поселке Няшабож обнаружили тела двоих рыбаков. Одним из них оказался 48-летний мужчина, которого искали волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Трагедия произошла 18 августа. Двое мужчин отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Печора. На следующий день местные жители наткнулись на тело рыбака. Им оказался 37-летний Владимир Иванов.

В воскресенье, 27 августа, спасатели обнаружили тело 48-летнего Владимира Федотова. Обстоятельства случившегося неизвестны.

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