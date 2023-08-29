Украл и от испуга выбросил: житель Коми выслушал приговор за ворованные украшения Фото: Олег ЗОЛОТО

В Печоре 35-летнего местного жителя признали виновным в краже ювелирных украшений стоимостью более 200 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел 6 января. Печорец пришел в гости к своей тёте, чтобы отметить Рождество в семейном кругу. Во время застолья мужчина решил продолжить веселье без родственников. Он понял, что сестра не даст денег взаймы, а потому решил украсть драгоценности. Злоумышленник взял ювелирные украшения стоимостью свыше 200 тысяч рублей и ушел.

– В дальнейшем, как пояснил печорец, он испугался содеянного и выкинул украшения, не дойдя с ними до ломбарда, – отметили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к 280 часам обязательных работ. Житель Печоры частично возместил ущерб, заплатив 70 тысяч рублей.

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