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НовостиПроисшествия30 августа 2023 5:15

Житель Коми получил 1,5 года колонии за нападение на полицейских

Житель Княжпоготского района наехал на полицейских на автомобиле
Источник:kp.ru
За наезд на полицейский житель Коми получил срок

За наезд на полицейский житель Коми получил срок

Жителя Княжпоготского района осудили за применение насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщили в Следственном комитете Коми.

Суд установил, что в феврале 2023 года фигуранта уголовного дела остановили сотрудники полиции, так как подозревали его в преступлении. Мужчина не хотел подчиняться правоохранителям и попытался наехать на одного из них, а после на второго.

В результате случившегося один из полицейский получил тяжкий вред здоровью. Суд назначил подсудимому наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.

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